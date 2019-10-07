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07 Жовтень 2019, Київ 12:21
Новини | Політика

Жителі Золотого-4 не хочуть у «сіру зону» і просять Зеленського не відводити війська

Чотирирічний Жора, який живе в селищі Золоте-4, фото Андрія Дубчака, вересень 2019 року

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Мирні жителі селища Золоте-4 звертаються до президента України Володимира Зеленського із закликом не відводити підрозділи Збройних сил України з позицій, які вони нині займають. Текст звернення наразі підписали понад 50 людей (із загальної чисельності близько півтисячі), збирання підписів триває. Це звернення в мережі Facebook оприлюднила волонтерка Наталя Воронкова.

Жителі селища, яке адміністративно є частиною міста Золоте, наголошують, що «такі відведення підрозділів ЗСУ призводили лише до погіршення становища місцевих мешканців: місце проживання перетворюється у «сіру зону», де життя людини нічого не варте, ЗС України – гарантія безпеки нашого життя»

У коментарі для Радіо Свобода Воронкова повідомила, що місцеві люди бояться опинитись у «сірій зоні», яку місцеві мешканці називають «небезпечною», оскільки офіційно такі зони ніким не контрольовані.

Про початок із 7 жовтня розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області та Золотого-4 Луганської області домовилися 1 жовтня в Мінську учасники Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.

/**/ /**/ /**/ Про те, що сили і засоби біля Петрівського і Золотого будуть розводити саме сьогодні домовились 1 жовтня на засіданні ТКГ у Мінську
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