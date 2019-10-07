Анонсоване на 7 жовтня розведення сил: поліція посилила патрулі, ООС каже – обстріли тривають

На понеділок, 7 жовтня, був анонсований початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області та Золотого – Луганської. Саме ці точки для розведення і конкретна дата були узгоджені у Мінську 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України.

«Основна умова початку розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів. Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи: перший етап – відведення особового складу з обох сторін, другий – демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій. Якщо зазначені умови не виконуються, процес розведення військ припиняється», – розтлумачили процедуру відведення сил раніше у Міністерстві оборони України.

Водночас вже сьогодні штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що від початку поточної доби підтримувані Росією бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню – неподалік Травневого обстріляли позиції ЗСУ з 82-міліметрового міномета та стрілецької зброї.

Сторона сепаратистів, зокрема угруповання «ДНР», на свої ресурсах вказує, що українська сторона порушила тишу вранці понеділка у районі Горлівки.

Напередодні анонсованого розведення сил на Донбасі Нацполіція повідомила про посилені патрулі у Золотому-4 та селі Катеринівка.

«Ми збільшуємо кількість співробітників поліції, які у складі піших та автопатрулів будуть реагувати на виклики і повідомлення громадян та гарантуватимуть публічну безпеку у населених пунктах на лінії зіткнення», – повідомив 6 жовтня заступник голови Нацполіції Вадим Троян.

4 жовтня проєкт Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії» отримав з власних джерел один із варіантів розведення військ на Донбасі, згідно з яким до «сірої» зони можуть увійти підконтрольні Києву населені пункти Широкине, Павлопіль, Піски, Опитне, Світлодарськ, Кримське, Луганське, Катеринівка, Гранітне. Частково демілітаризованими будуть, зокрема, Талаківка, Бердянське, Старогнатівка та Зайцеве (тобто лінія пройде прямо по них).

6 жовтня в Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський провів зустріч з представниками силових відомств і військовим керівництвом щодо безпекової ситуації у зоні розведення військ в районі Петрівського і Золотого. В президентській канцелярії повідомили, що цього тижня представники влади відвідають Петрівське, Золоте та Станицю Луганську. Коли саме відбудеться така поїздка не вказують.