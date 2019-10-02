«Закликаємо зберігати виважену позицію»: Міноборони пояснило процедуру розведення військ

У Міністерстві оборони України оприлюднили детальну інформацію щодо процесу розведення військ (сил), що реалізується в рамках Мінських домовленостей.

«У 2016 році було підписане рамкове рішення ТКГ про розведення сил і засобів на трьох ділянках, межі яких закріплені у домовленостях: у Золотому, Петрівському та Станиці Луганській. Наразі проходить його реалізація. Розведення відбувається на відстань 1 кілометр від лінії розмежування та є дзеркальним, тобто таким що має здійснюватися обома сторонами. Основна умова початку розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів. Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи: перший етап – відведення особового складу з обох сторін, другий – демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій. Якщо зазначені умови не виконуються, процес розведення військ припиняється», – розтлумачили в Міноборони.

Як зауважили у відомстві, у разі, якщо «окупаційні війська ігноруватимуть домовленості і спробують повернутися на раніше займані позиції, українські військовослужбовці діятимуть адекватно».

В Міноборони нагадали, що на сьогодні у Станиці Луганській завершився перший етап розведення, і триває процес демонтажу інженерних споруд, наступними ділянками розведення стануть Золоте та Петрівське.

«Закликаємо громадян зберігати виважену позицію. Збройні Сили України залишатимуться надійним гарантом суверенітету та територіальної цілісності держави», – звернулися в Міноборони.

На 7 жовтня поточного року заплановане розведення сил у Золотому та Петрівському на Донбасі. Про це заявив 1 жовтня спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, де було погоджено «формулу Штайнмаєра».

Українська сторона підтвердила готовність до розведення сил і засобів в районі Золотого та Петрівського на Донбасі ще під час попереднього засідання в Мінську 18 вересня. Але, як повідомила тоді речниця представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер, російська сторона заблокувала визначення можливої дати такого розведення.