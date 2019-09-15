Відкриття мосту в Станиці Луганській очікується до 27 листопада – Офіс президента

В Офісі президента України повідомили, що, згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу біля зруйнованого мосту в районі Станиці Луганської, а до 27 листопада – відкрити основний міст.

«У районі Станиці Луганської на Луганщині продовжується відновлення мосту через річку Сіверський Донець. Зокрема, здійснюється асфальтування дороги від мосту у напрямку КПВВ… Крім того, продовжують роботу піротехніки», – йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента.

У президентській канцелярії зазначили, що відновлення у районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.

Відновлення зруйнованого мосту у Станиці Луганській почалося на початку вересня після того, як було розібрано блокпост на непідконтрольній українським військовим частині переправи.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.