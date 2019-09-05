Бойовики знову блокують початок робіт з відновлення мосту в Станиці Луганській – СЦКК

Незаконне збройне угруповання «ЛНР» заблокувало початок відновлення зруйнованої частини мосту в Станиці Луганській, повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації 5 вересня.

За повідомленням, яке розмістила пресслужба штабу Операції об’єднаних сил, бойовики пояснили блокування «відсутністю посадової особи».

«Окупаційна влада через представників ОБСЄ повідомила українську сторону про відсутність посадової особи, яка може прийняти відповідне рішення на проведення підготовчих робіт з відновлення моста. Також було повідомлено про відсутність відповідних інструкцій та детального плану будівництва. Таким чином роботи з відновлення зруйнованої частини мосту, в черговий раз, були заблоковані представниками незаконних збройних формувань Російської Федерації», – йдеться в повідомленні штабу.

За повідомленням, представники СММ ОБСЄ зафіксували зрив робіт бойовиками. Натомість українська сторона СЦКК почала підготовчі роботи з ремонту дорожнього полотна.

4 вересня спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що розмінування підходів до мосту в Станиці Луганській завершене.

1 вересня українська сторона СЦКК вже заявляла про саботаж відновлення мосту з боку бойовиків.

Читайте також: Зеленський анонсував початок будівництва мосту у Станиці Луганській​

17 липня представник Сайдік повідомив, що учасники переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт мосту, попереднє розмінування місцевості навколо нього та демонтаж фортифікаційних споруд.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.