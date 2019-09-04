Україна наполягає на поверненні представників Росії до СЦКК на Донбасі – речниця Кучми

Українська сторона наполягає на поверненні представників Росії до роботи в Спільному центрі контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК). Про це за підсумками роботи в Мінську 4 вересня Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі заявила речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Цей двосторонній українсько-російський механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню доцільно відновити», – написала Оліфер у фейсбуці.

Потребу в поверненні російських офіцерів до СЦКК українська сторона мотивує тим, що «минулі два тижні позначилися збільшенням кількості порушень режиму тиші з боку незаконних збройних формувань окремих районів Донецьої та Луганської областей, у тому числі із застосуванням зброї, забороненої Мінськими домовленостями».

Російські представники в Спільному центру контролю і координації припинення вогню на Донбасі залишили Україну 19 грудня 2017 року. Москва заяляла тоді, що це рішення ухвалене через «напружену морально-психологічну обстановку».

З 1 січня 2018 року Україна запровадила новий порядок в'їзду і перебування громадян Росії на своїй території, відповідно до якого ті повинні завчасно повідомляти свої докладні персональні дані українській владі. Росія вказувала, що ця норма «не відповідає положенням угоди між урядами РФ і України про безвізові поїздки громадян двох країн від 16 січня 1997 року і є неприйнятною для російських військовослужбовців».

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.