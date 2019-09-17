Біля напів зруйнованого мосту на КПВВ у Станиці Луганській встановили веб-камеру, що цілодобово транслює ситуацію на лінії розмежування.

Трансляція ведеться на YouTube-каналі Луганської обласної державної адміністрації.

В Офісі президента України повідомили, що, згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу біля зруйнованого мосту в районі Станиці Луганської, а до 27 листопада – відкрити основний міст.

Відновлення зруйнованого мосту у Станиці Луганській почалося на початку вересня після того, як розібрали блокпост на непідконтрольній українським військовим частині переправи.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об’єкт можна відновити упродовж місяця.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування – у КПВВ «Станиця Луганська». Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець.