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В Станице Луганской начался ремонт разрушенной части моста через реку Северский Донец. После 9 дней отказов группировка «ЛНР» допустила украинских строителей под мост.

Во вторник с самого утра украинские строители занимались подготовкой территории для строительства временного обходного моста. Убирали распиленные деревья, строительный мусор. Работало 9 сотрудников фирмы «Укртрансміст».

Позже на площадке появился трактор с ковшом. Он «протаптывал» объездную дорогу для техники, а также разравнивал территорию.

Дату, когда временный обходной мост может быть построен, представители фирмы не называют. Говорят, что это зависит не только от них. А и от того, как будут выполнятся договорённости.

Начать работы по демонтажу и уборке конструкций разрушенного моста строители планировали 1 сентября. Но группировка «ЛНР» тогда не разрешила специалистам спуститься под мост. Разрешение приступить к работам строители получили только 9 сентября.

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Украинская сторона полностью разобрала фортификационные сооружения, которые были в зоне разведения. Тем временем со стороны группировки «ЛНР» синий вагончик с надписью «СЦКК» продолжает оставаться на мосту.

В штабе операции Объединённых сил заявляют, что это противоречит договорённостям, так как никаких сооружений не должно оставаться на участке разведения сил и средств.

Также украинская сторона расширила дорогу от КПВВ до моста. С каждой стороны добавили по несколько метров асфальта. Планируется, что вскоре эту дорогу зальют дополнительным 5-сантиметровым слоем асфальта, а кроме того, поставят ограждение, которое отделит пешеходов от транспорта.

17 июля представитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что участники переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе договорились о ремонте моста.

На Луганщине действует только один пункт пропуска через линию разграничения – в КПВВ «Станица Луганская». Он пешеходный. Дорога пролегает через взорванный еще в 2015 году мост через Северский Донец.

В начале июля мост посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что объект можно восстановить в течение месяца.

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