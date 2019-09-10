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10 Вересень 2019, Київ 23:15
Донбас.Реалії

Как начинают ремонтировать мост в Станице Луганской?

Мост перед КПВВ в Станице Луганской

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(Друкуємо мовою оригіналу)

В Станице Луганской начался ремонт разрушенной части моста через реку Северский Донец. После 9 дней отказов группировка «ЛНР» допустила украинских строителей под мост.

Во вторник с самого утра украинские строители занимались подготовкой территории для строительства временного обходного моста. Убирали распиленные деревья, строительный мусор. Работало 9 сотрудников фирмы «Укртрансміст».

Украинские строители готовят площадку для строительства обходного моста
Украинские строители готовят площадку для строительства обходного моста

Позже на площадке появился трактор с ковшом. Он «протаптывал» объездную дорогу для техники, а также разравнивал территорию.

Расчистка подъездной дороги для техники
Расчистка подъездной дороги для техники

Дату, когда временный обходной мост может быть построен, представители фирмы не называют. Говорят, что это зависит не только от них. А и от того, как будут выполнятся договорённости.

Участок, где "ЛНР" разрешает работать строителям, обнесен специальной лентой
Участок, где "ЛНР" разрешает работать строителям, обнесен специальной лентой

Начать работы по демонтажу и уборке конструкций разрушенного моста строители планировали 1 сентября. Но группировка «ЛНР» тогда не разрешила специалистам спуститься под мост. Разрешение приступить к работам строители получили только 9 сентября.

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Украинская сторона полностью разобрала фортификационные сооружения, которые были в зоне разведения. Тем временем со стороны группировки «ЛНР» синий вагончик с надписью «СЦКК» продолжает оставаться на мосту.

Вагончик с надписью «СЦКК» в зоне разведения
Вагончик с надписью «СЦКК» в зоне разведения

В штабе операции Объединённых сил заявляют, что это противоречит договорённостям, так как никаких сооружений не должно оставаться на участке разведения сил и средств.

Также украинская сторона расширила дорогу от КПВВ до моста. С каждой стороны добавили по несколько метров асфальта. Планируется, что вскоре эту дорогу зальют дополнительным 5-сантиметровым слоем асфальта, а кроме того, поставят ограждение, которое отделит пешеходов от транспорта.

Дорога от КПВВ к мосту в Станице Луганской
Дорога от КПВВ к мосту в Станице Луганской

17 июля представитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что участники переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе договорились о ремонте моста.

На Луганщине действует только один пункт пропуска через линию разграничения – в КПВВ «Станица Луганская». Он пешеходный. Дорога пролегает через взорванный еще в 2015 году мост через Северский Донец.

В начале июля мост посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что объект можно восстановить в течение месяца.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроєкту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).

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