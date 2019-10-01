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01 Жовтень 2019, Київ 21:50
Новини | Політика

У Мінську домовилися про дату розведення сил у Золотому і Петрівському

Як повідомив спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік, це рішення, а також підписання «формули Штайнмаєра» були зроблені на вимогу «нормандської четвірки»

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Розведення сил у Золотому та Петрівському на Донбасі розпочнеться 7 жовтня, заявив спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік.

За його словами, це рішення, а також підписання «формули Штайнмаєра» були зроблені на вимогу «нормандської четвірки».

Крім того, за засіданні в Мінську 1 жовтні йшлося також про звільнення полонених, але про якесь рішення наразі інформації немає.

/**/ /**/ /**/ «У нас всі люди можуть піднятися для того, аби не відпустити звідси українські війська. Ми станемо поруч з ними, але не відпустимо війська з української території», – місцева Золотого Марина Данилкіна
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Українська сторона підтвердила готовність до розведення сил і засобів в районі Золотого та Петрівського на Донбасі ще під час попереднього засідання в Мінську 18 вересня. Але, як повідомила тоді речниця представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер, російська сторона заблокувала визначення можливої дати такого розведення.

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