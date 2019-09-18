Росія заблокувала визначення дати розведення поблизу Золотого та Петрівського – речниця Кучми

Українська сторона на переговорах у Мінську 18 вересня підтвердила готовність до розведення сил та засобів в районі Золотого та Петрівського на Донбасі, але російська сторона заблокувала визначення можливої дати такого розведення, повідомила речниця представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Така позиція ставить під загрозу безпекову ситуацію на цих ділянках», – вказала речниця у фейсбуці.

Також Кучма зазначив, що «українська сторона не має принципових заперечень по суті так званої формули Штайнмаєра щодо місцевих виборів».

«Однак реалізація цієї формули можлива лише за умови виконання наступних пунктів: повне припинення вогню; забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки; розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення; забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів; встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами», – відзначила Оліфер.

Як повідомляло Радіо Свобода, за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі спецпредставник від ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що сторони продовжать дискусії з питань імплементації «формули Штайнмаєра», розведення сил і засобів ураження від лінії зіткнення й обміну полоненими.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату» у вересні. Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» та всі пункти Мінських домовленостей».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях, іще до виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил); після того ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.