«Щорічно війна з Україною, Крим та Донбас, обходиться кожному росіянину приблизно у тисячу доларів» – Ілля Пономарьов

Гості програми «Ваша Свобода»: експерт з питань безпеки Микола Маломуж; постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич; колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

«Республіка Крим – Таврида». Російські окупанти не виключають перейменування анексованого півострова. На думку так званого «постійного представника Криму» при президентові Росії Володимиру Путіні Георгія Мурадова, подвійна назва може закріпити за Кримом російський статус. Тим часом президент України Володимир Зеленський має кілька ідей повернення півострова, які він поки що не озвучує. В якій спосіб Зеленський може повернути Крим?

Олександр Лащенко: Пане Маломуж, питання Криму – це одна з передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського. Крим – український! І немає тут ніяких інших тлумачень. Що ви бачите у цьому напрямку?

Від президента чітко прозвучала модель, що він готовий повертати Крим. Але механізми надзвичайно складні, тому що він на сьогодні не бачить буквально покрокових дій

Микола Маломуж: Від президента чітко прозвучала модель, що він готовий повертати Крим. Це питання для президента Зеленського також є пріоритетним.

Але механізми надзвичайно складні, тому що він на сьогодні не бачить буквально покрокових дій. Щодо Криму – це перспектива більш далека. Це програма поступового покращення ситуації в Україні, формування потужної європейської держави, а також це ситуація в Росії, яка сприятиме цьому поверненню. А це можливі варіанти дестабілізації. Як озвучують деякі наші партнери, що це може бути, як СРСР із Прибалтикою.

(Повна версія програма)

Поки в адміністрації сьогодні конкретної програми немає. Але вона буде формуватися... Моделі є. Навіть перехідний етап, вже є такий полегшений етап – це виведення Криму у вільну економічну зону під міжнародним форматом – американці, європейці, українці, інші, які могли би забезпечувати ефективне функціонування. Як Гонконг приблизно. Керуватимуть поки місцеві органи самоуправління. У цій ситуації проводяться відповідно вибори, формується незалежний статус на цей період, наприклад, на 10 років.

Поки в адміністрації сьогодні конкретної програми немає. Але вона буде формуватися... Моделі є

Але при цьому передбачається, що, формуючи потужну модель в Україні, беручи під контроль економічний, соціальний, навіть енергетичний, водний контроль повністю, фактично Крим стає залежним від наших міжнародних партнерів економічно, кримчани отримують «вікно можливостей».

Там наразі колосальна проблема щодо свободи, бізнесу, я не говорю про висловлення думки, виїзду. Вони вже тужать (за Україною – ред.). Якщо буде колосальне «вікно можливостей», бо Україна – потужна держава, Крим вже з нашими міжнародними партнерами фактично контрольований економічно, технологічно і інформаційно – ми реально зробимо крок (до повернення Криму – ред.). Вони й самі побіжать.

Я думаю, що за 2-3 роки ми повинні повернути Крим

Я думаю, що за 2-3 роки ми повинні повернути Крим... Не стільки проблеми Україна-Росія-Крим, скільки світові проблеми, які не чекатимуть. Глобальне стратегічне протистояння на ядерному рівні, проблеми в окремих потужних регіонах, включаючи протистояння тут між НАТО і Росією, виникають вже у ці місяці, у ці роки. Тому і питання вирішення повстане надактуально найближчим часом.

– Пане Кориневич, Володимир Зеленський наразі не уточнює, які саме він має на увазі відразу кілька форматів повернення Україні Криму. Бодай щось можете ви зараз просвітити?... І головне питання – це подача води. Офіційно і неофіційно постійно лунають припущення, що начебто Москва вимагає від Києва вирішити цю, складну для Росії як окупанта, проблему. Чи можливі тут поступки Києва на сьогодні?

Питання Криму ніколи не сходило з порядку денного для України

Антон Кориневич: Питання Криму ніколи не сходило з порядку денного для України. На сьогодні маємо певні майданчики, платформи для переговорів по Донбасу. Питання Криму є дійсно складнішим. Ми працюємо заради того, щоб дійсно не тільки словами, а й діями наближати той день, коли відновимо контроль над нашою окупованою територією.

Жодне послаблення санкцій проти Росії неможливе без вирішення питань Криму

Багаторазові заяви США – безумовно, жодне послаблення санкцій проти Росії неможливе без вирішення питань Криму. Позиція США абсолютно чітка, як і всього цивілізованого міжнародного співтовариства. Вочевидь ці питання («кримський пакет» до зустрічі Зеленського з Трампом – ред.) можуть бути опрацьовані.

Ситуація, яка є сьогодні, коли ми не подаємо воду в Крим, мені видається правильною. Вода у Крим є «червоною лінією»



Ситуація, яка є сьогодні, коли ми не подаємо воду в Крим, мені видається правильною. Це, безумовно, механізм, який ми можемо застосовувати і правильно застосовуємо сьогодні. Тому позиція залишається такою, що на сьогодні вода у Крим є по суті «червоною лінією».

– Пане Пономарьов, не шкодуєте зараз, що тоді, понад 5 років тому, не підтримали анексію? Як, напевне, пропагандисти російські вам поставили би запитання... І в принципі у що зараз Росії обходиться утримання анексованого Криму?

Крим повернеться до складу України, але, напевне, це буде справа не сьогоднішнього і не завтрашнього дня

Ілля Пономарьов (переклад): Як на духу і як перед Дмитром Кисельовим вам скажу: ні!

На жаль, дійсно ще довгі роки це питання не буде вирішене. Я абсолютно переконаний, що воно, зрештою, буде вирішене – Крим повернеться до складу України, але, напевне, це буде справа не сьогоднішнього і не завтрашнього дня.

Сучасна путінська Росія – те саме, що Росія Путіна, Росія однієї особи. Парламент, уряд, правоохоронна система – все це «аватари» цієї конкретної людини

(Путінська Росія – ред.) – я проводив би паралель з деякими прикладами «бонапартійських режимів» у світовій історії. Вони виглядають надміцними до моменту розпаду. Але їхня фундаментальна слабкість – це сконцентрованість на одній людині. Насправді це протилежність тому, що було в СРСР. Сучасна путінська Росія – те саме, що Росія Путіна, Росія однієї особи. Парламент, уряд, правоохоронна система – все це «аватари» цієї конкретної людини. Коли його не стане, ніхто не знає, що відбудеться наступного ж дня.

Є прямі затрати, які ніхто і не приховує, і не заперечує – вони є просто цифрами федерального бюджету. Прямі дотації на утримання цієї території складають близько 150 мільярдів рублів на рік. Тобто це приблизно 2,5-3 мільярди доларів. Це прямі перерахування.

Але плюс до цього є ще ряд значних інвестиційних програм – те ж саме будівництво мосту, будівництво доріг і таке інше, що погано для російських платників податків, але добре для України, тому що це, зрештою, повернеться разом з усім.

Є ще непрямі наслідки – міжнародні санкції, девальвація рубля, ріст цін. Існують оцінки, які показують, що загалом щорічно війна з Україною, включаючи Крим, Донбас, все, що з цим пов’язано, обходиться кожному росіянину приблизно у тисячу доларів.