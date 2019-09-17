Денісова: 89 ув’язнених кримських татар потребують правового захисту

Питання оплати адвокатської допомоги ув’язненим в анексованому Криму і Росії українцям не вирішене, зокрема, такої допомоги потребують 89 кримських татар, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Як написала омбудсмен на своїй сторінці у фейсбуці, 17 вересня на засіданні комітету Верховної Ради із питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях і АР Крим, Севастополі, національних меншин і міжнаціональних відносин обговорювали законопроєкт із надання безоплатної правової допомоги ув’язненим українцям.

«Такого захисту вимагають 89 кримських татар. Але, на жаль, питання забезпечення оплати адвокатської праці щодо захисту громадян України, затриманих насамперед на території анексованого Криму – не вирішене. Тому рідні змушені шукати гроші на оплату відповідної правової допомоги», – зазначила Денісова.

Омбудсмен зазначає, що підтримала законопроєкт, але він «потребує вдосконалення».

7 вересня в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних росіянами українців, у тому числі 24 військовополонених моряків. До Росії передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, в ув’язненні в Росії залишаються 113 громадян України, з них – 89 кримських татар.