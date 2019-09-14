Майже всі звільнені українські моряки повертаються в Одесу – Денісова

Звільнені з Росії українські військові моряки 14 вересня повертаються в Одесу, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Після сніданку, з військового госпіталю, майже всі хлопці – військові моряки – вирушають додому, в Одесу. Вчора, під час зустрічі, вони запитали мене про долю всіх інших громадян України, які поки що перебувають в місцях несвободи на території РФ та анексованого Криму. Заспокоїла їх і сказала, що робота в цьому напрямку продовжується, і зробимо все можливе і неможливе, але всіх наших громадян обов’язково буде звільнено», – написала Денісова у фейсбуці вранці 14 вересня.

24 українських моряків повернулися до Києва з російського полону 7 вересня у результаті обміну, під час якого до України з Росії прилетіли 35 утримуваних там громадян.

Росія захопила три українські кораблі і 24 військових моряків біля Керченської протоки у листопаді 2018 року.

У травні цього року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити моряків і кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу».