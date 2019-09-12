Моряки про продовження слідства в Росії: готові свідчити в режимі онлайн

Звільнені з російського полону українські моряки заявляють, що в разі потреби готові надати свідчення у справі, яку проти них продовжують розслідувати в Росії. Про це на пресконференції в Києві 12 вересня заявив Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.

«Дійсно на даний час справа у Росії продовжується. Слідство продовжується, але без моряків. Адвокати продовжують там працювати… Якщо буде потрібна наша присутність – будь ласка, ми будемо свідчити. На території Росії нас ніхто не чекає вже, скажемо так. Якщо буде продовження, то воно буде в режимі онлайн», – сказав він.

10 вересня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в Росії тривають слідчі дії щодо частини українців, які повернулися 7 вересня до Києва з російського ув'язнення. Зокрема, йдеться про українських моряків.

«Зараз триває ознайомлення з матеріалами справи. Наші моряки ознайомилися, продовжують ознайомлюватися адвокати. Згідно з рішенням Морського трибуналу, ст.119 передбачає, що трибунал не вимагає від Росії припинити кримінальне переслідування відносно 24 українських моряків. При цьому ст. 124 зобов’язує Росію негайно звільнити кораблі і моряків», – пояснила омбудсмен.

24 українських моряків відпустили під особисте зобов’язання.

У російському ув’язненні залишаються ще 113 громадян України, з яких 89 кримських татар.

7 вересня в рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців; до Росії передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до державної зради.