Звільненим з російського ув’язнення українцям виплатять по 100 тисяч гривень – Денисова

Кожен з 35 звільнених у результаті українсько-російського обміну українців отримає по 100 тисяч гривень одноразової грошової допомоги. Про це повідомила український обмудсмен Людмила Денисова.

«Тільки що взяла участь у другому засіданні Кабінету Міністрів України. Було ухвалено важливе рішення – кожен з 35 звільнених 7 вересня українських громадян отримає одноразову грошову виплату в розмірі 100 тисяч гривень. Відповідальним за виконання урядового рішення є міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб», – зазначила Денісова.

7 вересня в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українців, у Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

У ході обміну були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сизонович, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.