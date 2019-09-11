Бекіров у відділенні інтенсивної терапії, але передає всім привіт – лікарі «Феофанії»

Звільненого з російського ув'язнення політв'язня Едема Бекірова сьогодні перевели з реанімації до відділення інтенсивної терапії, його стан найважчий з усіх звільнених. Про це на брифінгу у середу повідоми керівник центру невідкладної та інтенсивної кардіології клініки «Феофанія» Святослав Денисов. Напередодні Бекірова прооперували – встановили стенти.

«У Едема Бекірова ще раніше були проблеми з серцем. Він переносив інфаркт міокарда, а коли він поступив до нашої клініки, у нього був діагноз ішемічна хвороба серця. Проведено необхідне обстеження, відповідно до якого ми вчора виконали досить складне оперативне втручання. Едему Бекірову імплантовано два стенти з лікарською речовиною», – повідоми кардіолог.

«Стан Едема Бекірова стабілізований. Пацієнт сам каже, що після операції йому стало набагато легше дихати. Зараз передає всім привіт», – каже заступник головного лікаря клініки з медичної частини Андрій Строкань.

У клінічні лікарні «Феофанія» залишаються вісім колишніх полонених. Українці доставлені у медичний заклад після звільнення з російського ув’язнення. Разом з військовослужбовцями госпіталізовано вісім родичів полонених. Колишній політв'язень Роман Сущенко обстежується амбулаторно. Український режисер Олег Сенцов від госпіталізації відмовився, проте у «Феофанії» перебуває його мама.

Медики розповіли, що у лікарні, окрім медичної допомоги, зі звільненими щодня працюють психологи.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін ув’язненими. В рамках обміну до України повернулися 35 бранців.