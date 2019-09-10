Звільненому кримськотатарському активісту Бекірову зробили операцію

Звільненому кримськотатарському активісту Едему Бекірову у вівторок, 10 вересня, зробили операцію. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова в ефірі «Прямого».

«Сьогодні зробили важку операцію Бекірову», – зазначила Денісова.

Донька Бекірова Елеонора повідомила, що операція тривала п’ять годин, зараз Бекіров знаходиться у реанімації.

«9 місяців в застінках СІЗО не минули безслідно для нього. Це стосується не тільки здоров’я, а й психологічного стану. З ним буде працювати психолог, який, я сподіваюся, допоможе йому морально відновитися», – написала вона у Facebook.

Російські силовики затримали жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова, 1961 року народження, на в’їзді в окупований Крим 12 грудня 2018 року. Відомо, що він їхав до Криму, щоб відвідати 78-річну матір і родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова. Російські силовики підозрюють його у зберіганні й транспортуванні понад 10 кілограмів вибухових речовин і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

8 серпня запобіжний захід Бекірову у вигляді тримання під вартою був продовжений до 11 жовтня.

Едем Бекіров має I групу інвалідності і потерпає на кілька важких хронічних хвороб. У нього цукровий діабет, ампутована одна нога, він переніс операцію на серці і потребує цілодобової медичної допомоги.,

6 вересня Бекіров був серед 35 українців, які повернулися на батьківщину внаслідок обміну з Росією.