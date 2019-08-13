Заарештований активіст Бекіров не може вставати через сильні болі в спині – рідні

Тяжкохворий кримськотатарський активіст Едем Бекіров, якого утримують у СІЗО в анексованому Росією Криму, не може вставати через сильні болі в спині, повідомила його дочка Елеонора Бекірова у Facebook.

«Ми в терміновому порядку передали йому знеболювальні препарати. Але це лише ситуативне рішення проблеми, а не вихід із критичної ситуації, в якій я не знаю, у кого просити про допомогу», – написала Бекірова.

Через те, що Бекіров не може вставати, його не зміг відвідати адвокат Олексій Ладін.

«Цього разу напад викликаний тим, що його звозили в «комфортних» умовах автозака до Верховного суду Криму на профанацію продовження варти. Якщо це не тортури, то що тоді тортури?» –​ написав захисник на своїй сторінці в Facebook.

8 серпня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Росією Криму продовжив арешт кримськотатарського активіста Едема Бекірова до 11 жовтня.

Російські слідчі відмовляються шпиталізувати Едема Бекірова, попри рішення Європейського суду з прав людини.

Кримінальну справу проти Бекірова перенаправили з підконтрольного Росії суду в Сімферополі в Красноперекопський районний суд.

Адвокат Іслям Веліляєв повідомив 30 липня, що Бекіров збирається голодувати, якщо його справу відправлять для розгляду в місто Красноперекопськ на півночі анексованого Росією Криму.

Бекірова в анексованому Криму обвинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Він відкидає обвинувачення.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова російські силовики затримали на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року тодійшній президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».