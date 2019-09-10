Захист продовжить оскарження вироку Балуху – адвокат

Сторона захисту звільненого з російського ув’язнення українського активіста Володимира Балуха має намір продовжувати оскарження вироку російського суду, розповіла проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Ольга Дінзе.

«Ми будемо оскаржувати вирок суду в касаційному порядку. Наші дії в цьому напрямку триватимуть. Його участь при цьому необов’язкова. Він сам підпише касаційну скаргу, і ми її надішлемо», – сказала Дінзе.

За її словами, їй також невідомо, на якій саме підставі звільнили Балуха, «і це ще належить з’ясувати».

7 вересня в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українців, у Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

У ході обміну були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сизонович, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.