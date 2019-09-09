Міноборони: стан звільнених українських моряків задовільний

Стан звільнених з російського полону українських моряків задовільний. Про це розповів начальник Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» Анатолій Казмірчук, повідомляє міністерство оборони України.

«На даний час військові моряки, які звільнені після утримання у полоні Росією, оглянуті в складі консиліумів лікарів, їм проведено необхідне обстеження, призначено поетапне лікування. Медичне забезпечення – здійснюється у повному обсязі, харчування – у відповідності до призначених дієт (дієтичних столів), залежно від характеру їхнього захворювання», – зазначив генерал-майор медичної служби.

За його словами, наразі військовим також надають допомогу психологи та військовий капелан.

У рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців– 11 політв’язнів і 24 військовополонених – 22 моряки і 2 працівники СБУ; до Росії передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до зради Батьківщини.

При цьому, за останніми даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в окупованому нею Криму.

Крім того, за даними Служби безпеки України, ще 227 українців утримують на окупованій частині Донбасу бойовики зі складу російських гібридних сил.