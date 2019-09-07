Звільнені з полону моряки отримали нагороди і чергові звання – ВМС

Українські моряки, звільнені з російського полону, просто на летовищі отримали нагороди і чергові військові звання, повідомили в Військово-морських силах України.

«Сьогодні в аеропорту «Бориспіль» українських військових моряків із полону зустрічали традиційним українським короваєм із сіллю та нагородами. Командувач Військово-морських сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко вручив нашим військовим нагороди та чергові військові звання, – мовиться в повідомленні.

По тому військових повезли на медичний огляд, після чого вони поїдуть по домівках на відпочинок, повідомили в ВМС.

За інформацією агентства «УНІАН», їх привезли на медобстеження і реабілітацію до Головного військового госпіталю в Києві.

У рамках обміну утримуваними між Україною і Росією, що відбувся раніше 7 вересня, до України, крім групи українських політв’язнів, також повернулися 22 українські військові моряки і 2 працівники СБУ, що були силою і з застосуванням зброї взяті Росією в полон у міжнародних водах біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року. Росія відмовилася визнавати їх військовополоненими, всупереч рішенню Міжнародного трибуналу з морського права, і негайно звільнити їх і продовжувала незаконно судити за нібито «незаконний перетин кордону» за своїм кримінальним правом. Урешті їх передали Україні на особисту поруку омбудсмана Людмили Денісової, яка формально поручилася, що моряки на першу вимогу повернуться на суд над ними до Росії.

Загалом у рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців – політв’язнів і військовополонених, до Росії передали 35 її й українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до зради Батьківщини.