У ЄС і НАТО привітали обмін утримуваними між Україною і Росією

У Європейському союзі і Північноатлантичному союзі привітали обмін утримуваними між Україною і Росією, що відбувся раніше 7 вересня.

Президент Європейської ради Дональд Туск при цьому звернув особливу увагу на звільнення з російського ув’язнення режисера Олега Сенцова й українських моряків. «Я продовжую закликати Росію звільнити всіх політичних в’язнів і поважати територіальну цілісність України», – написав він у твітері.

Голова Європейського парламенту Давід Сассолі виступив із заявою щодо звільнення саме Олега Сенцова. Він нагадав, що український режисер отримав премію Європарламенту за свободу думки імені Сахарова за 2018 рік. «Чекаю на швидку особисту зустріч із Олегом Сенцовим у Європейському парламенті, щоб вручити йому премію Сахарова», – заявив він.

«Сенцов був звільнений у рамках домовленості між Росією й Україною про обмін групами в’язнів. Ми вітаємо це як крок у правильному напрямку і ознаку зменшення напруженості між двома країнами», – додав голова Європарламенту.

Верховний представник ЄС із закордонних справ, віце-президент Єврокомісії Федеріка Моґеріні, вітаючи обмін, заявила про звільнених Росією українських в’язнів: «Їхнє звільнення є свідченням зусиль і рішучості всіх, у тому числі громадянського суспільства, активістів і юридичних експертів, які невтомно працювали задля цього результату». «Європейський союз очікує, що всі сторони продовжать розвивати нинішній поштовх», – додала вона.

Також привітали звільнення українських заручників і в Північноатлантичному союзі. Звернувши головну увагу на звільнення Олега Сенцова і українських моряків, яких Росія взяла в полон у листопаді 2018 року, речниця НАТО Оана Лунджеску назвала це кроком у правильному напрямку. «НАТО продовжує закликати Росію виконати всі свої зобов’язання за мінськими домовленостями, зокрема звільнити всіх в’язнів», – мовиться в заяві.

У рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців – 11 політв’язнів і 24 військовополонених – 22 моряки і 2 працівники СБУ; до Росії передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до зради Батьківщини.

При цьому, за останніми даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в окупованому нею Криму.

Крім того, за даними Служби безпеки України, ще 227 українців утримують на окупованій частині Донбасу бойовики зі складу російських гібридних сил.