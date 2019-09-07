СБУ: бойовики на Донбасі утримують 227 українців

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 227 українців, повідомила Служба безпеки України.
У службі розповіли, що «робота зі звільнення громадян України триває».
- На початку серпня СБУ повідомила, що бойовики незаконно позбавили волі 223 осіб, ще 258 вважалися зниклими безвісти.
- 27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній наразі масштабний обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.
- 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною та Росією. Літак із 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль».
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