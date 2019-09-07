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07 Вересень 2019, Київ 15:57
Новини | Політика

СБУ: бойовики на Донбасі утримують 227 українців

Представник Служби безпеки України під час обміну утримуваними особами на Донбасі, 27 грудня 2017 року

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Підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 227 українців, повідомила Служба безпеки України.

У службі розповіли, що «робота зі звільнення громадян України триває».

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