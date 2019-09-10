Сенцов розповів, що планував друге голодування в тюрмі

Колишній політв’язень Олег Сенцов готувався до другого голодування в ув’язненні – про це він розповів на спільній пресконференції з іншим звільненим політв’язнем Олександром Кольченком у Києві 10 вересня.

Відповідаючи на питання журналіста про свою фізичну форму, Сенцов розповів, що з дитинства займався спортом і не облишив занять і в ув’язненні, а також не вживає тютюну та наркотиків і не зловживає алкоголем.

Крім того, він нагадав, що вийшов зі свого 145-денного голодування майже рік тому.

«Я розумію, що всі чекали, що я вийду скелетом, яким був минулого року. Пройшов рік, я ж чимось займався цей рік, правильно? Їв, займався спортом. Все, моя задача була відновитися, я відновився», – згадав він.

Також режисер розповів, що планував і друге голодування, про що досі знав тільки його адвокат.

«Це не секрет, просто ніхто не знав, окрім мого адвоката, що я вже в травні планував почати друге голодування. Я до нього готувався. До того (попереднього голодування – ред.) я готувався, мінімізуючи свою форму, зайшов у нього із найменшої ваги, щоб було легше переносити. Тут я хотів, навпаки, набрати максимальну вагу, щоб зайти з великої ваги, спробувати такий варіант. Нема чим зайнятися, там немає інтернету, тільки (російський прокремлівський телеведучий Дмитро – ред.) Кисєльов і те раз на тиждень», – пожартував Сенцов.

Він пояснив, що зупинив підготовку до голодування, коли почалися переговори про звільнення утримуваних.

«Я чекав, чи буде щось після виборів. Після виборів почався цей рух, я зрозумів, що я все це притримаю на випадок, якщо раптом почнуться знову загострення у відносинах і спаляться мости. В жодному разі не хотів завадити переговорам, які потихеньку починалися. Ось вони завершилися, ми тут, тобто не довелося вдаватися до цього ще раз», – підсумував він.

Олег Сенцов, перебуваючи в ув’язненні в колонії у російському Лабитнангі оголосив голодування без кінцевого терміну. Умовою для його припинення він назвав звільнення всіх українських політв’язнів, які перебували в російських в’язницях.

Після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях, Сенцов «письмово погодився на прийом їжі». Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування». Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням.

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Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, коментуючи його вихід із голодування, сказав, що Сенцову пощастило відновитися.

7 вересня в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українців, у Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

У ході обміну були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сизонович, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.