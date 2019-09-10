Сенцов: питання участі в політиці для мене є відкритим – трансляція

Колишній український політв’язень Олег Сенцов заявив 10 вересня, що ще не знає, чи братиме участь у політиці.

«Для мене самого це питання поки залишається відкритим. Я людина непублічна, більш закрита. Але так вийшло, що життя мене вивело, я відчуваю певну відповідальність перед своїм народом, перед своєю країною, тому робитиму все, що в моїх силах, для своєї країни», – сказав Сенцов на пресконференції в Києві.

У Києві 10 вересня на першу після звільнення з російських колоній пресконференцію колишніх українських політв’язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка зареєструвалися 360 журналістів.

Радіо Свобода і Крим.Реалії будуть вести пряму трансляцію пресконференції з Українського дому.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Автономної Республіки Крим має намір викликати для надання свідчень звільнених з російського ув'язнення кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

Після повернення до Києва Олег Сенцов був небагатослівним, заявивши лише, що «боротьба українців не закінчується».

Олександр Кольченко після повернення в Україну сказав, що планує відновити навчання у виші і знайти роботу.

7 вересня в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українців, у Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

У ході обміну були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сизонович, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.