Українська прокуратура Криму викличе Сенцова і Кольченка для дачі свідчень – ЗМІ

Українська прокуратура Криму має намір викликати Олега Сенцова та Олександра Кольченка для дачі свідчень про їхнє викрадення на анексованому півострові навесні 2014-го, повідомила «Громадському радіо» речниця відомства Катерина Діденко.

За її словами, згадані слідчі дії планують провести після того, як їх завершать оглядати лікарі.

Олег Сенцов та Олександр Кольченко 7 вересня опинилися серед 35-ти українців, яких Росія повернула в рамках взаємного з Україною обміну утримуваними особами «35 на 35».

Російські спецслужби затримали Олександра Кольченка разом із режисером Олегом Сенцовим та ще двома людьми в анексованому Криму в травні 2014 року. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів. Петицію на сайті Білого дому із закликом врятувати засудженого в Росії Олега Сенцова підписали понад 100 тисяч людей.