Сенцов: обмін не означає, що Росія готова відпустити Україну

Звільнений із російського ув’язнення кримчанин Олег Сенцов заявляє, що обмін, у результаті якого він і ще 34 українців повернулися до України, не означає миру з Росією.

«Обмін не значить, що Росія готова відпустити Україну, віддати Крим, Донбас, сказати: живіть, як хочете. Ні, цього не буде. Не чекайте», – сказав Сенцов на першій після звільнення пресконференції 10 вересня.

Він також заявив, що планує робити все можливе зі свого боку для звільнення українців, яких далі незаконно утримують у Росії і на Донбасі.

Сенцов і ще один звільнений кримчанин Олександр Кольченко заявили, що не збираються наразі їхати в анексований Росією Крим.

«Я збираюся займатися двома найбільш чудовими речами: це знімати кіно і жити. А якщо повертатися до Криму, то тільки на танках. Я, звичайно, прошу не сприймати ці слова серйозно, думаю ви розумієте. Що стосується Криму – ні, я збираюся жити в Києві, моя дочка вже переїхала сюди», – сказав Сенцов.

Олександр Кольченко додав, що також не планує їхати на півострів, поки він анексований.

«Я ще не думав про плани на майбутнє. Але поки Путін при владі, в Крим повертатися не збираюся», – сказав Кольченко.

На першу після звільнення пресконференцію Сенцова і Кольченка зареєструвалися 360 журналістів.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Автономної Республіки Крим має намір викликати для надання свідчень звільнених з російського ув'язнення кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

7 вересня в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українців, у Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

У ході обміну були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сизонович, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.