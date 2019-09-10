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10 Вересень 2019, Київ 12:35
Новини | Політика

На пресконференцію Сенцова і Кольченка зареєструвалися майже 400 журналістів

Олег Сенцов після повернення в Україну, 7 вересня 2019 року

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У Києві 10 вересня на першу після звільнення з російських колоній пресконференцію колишніх українських політв’язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка зареєструвалися 360 журналістів, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Радіо Свобода і Крим.Реалії будуть вести пряму трансляцію пресконференції з Українського дому.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Автономної Республіки Крим має намір викликати для надання свідчень звільнених з російського ув'язнення кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

Після повернення до Києва Олег Сенцов був небагатослівним, заявивши лише, що «боротьба українців не закінчується».

/**/ /**/ /**/ Олег Сенцов у російському суді, Ростов на Дону, 25 серпня 2015 року
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Олександр Кольченко після повернення в Україну сказав, що планує відновити навчання у виші і знайти роботу.

7 вересня в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українців, у Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

/**/ /**/ /**/ Олександр Кольченко під час останнього слова в російському суді в місті Ростов-на-Дону
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У ході обміну були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сизонович, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.

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