Freedom House закликала Росію звільнити 88 ув’язнених українців і кримських татар

Міжнародна правозахисна організація Freedom House закликала Росію звільнити ще 88 ув’язнених в Росії українців і кримських татар.

«Обмін в’язнями між Україною і Росією – важливий крок до зменшення кількості людських жертв цього виснажливого конфлікту. Однак, оскільки понад 80 українських політичних в’язнів залишаються за гратами в Росії, в тому числі десятки мирних кримськотатарських активістів, відновлення справедливості все ще залишається примарним. Росія і сили, яких вона підтримує на Донбасі і в Криму, повинні негайно звільнити всіх політичних в'язнів і припинити політично вмотивоване переслідування громадських активістів, журналістів, мирних послідовників ісламу і інших осіб, яких звинуватили за сфабрикованими справами і у показових судових процесах», – заявив директор програм Freedom House в Європі і Євразії Марк Берендт.

За його словами, обмін може мати значний вплив, якщо він сприятиме відновленню взаємозобов’язань країн у сфері захисту прав людини і верховенства права.

7 вересня в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українців, у Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

У ході обміну були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сизонович, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.