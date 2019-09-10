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Украина заинтересована забрать более сотни своих граждан из российских и крымских тюрем и более двух сотен – из тюрем ОРДЛО. А что может заинтересовать Кремль? За последние полтора года СБУ предъявила подозрения в сепаратизме и терроризме почти тысяче человек, но только 23 из них – граждане России. Правозащитники говорят, что даже из старых списков Украина отдала не всех, кто может заинтересовать Кремль.

Почти тысяча подозреваемых – с начала 2018 года до 5 сентября 2019 года Служба безопасности предъявила подозрения в терроризме, сепаратизме или госизмене 901 человеку. 23 из них – граждане России, двое – приезжие из других стран. Дела по 8 иностранцам уже переданы в суды.

Всего за этот период Служба безопасности Украины отправила в суды обвинительные акты по 675 людям, 68 из которых были признаны виновными и приговорены к различным тюремным срокам. В СБУ не уточнили, какие из сроков были условными и были ли среди них такие.

Кого за что осудили:

В сепаратизме (109-я и 110-я статьи Уголовного кодекса) сотрудники спецслужб подозревали за это время 424 человек, по 341 из них в суды направили обвинительные акты и 34 из них были признаны виновными.

За госизмену, шпионаж, диверсию или покушение на жизнь государственного или общественного деятеля (111–114-я статьи Уголовного кодекса) в тюрьму отправилось 11 человек, в судах рассматривается ещё 62 дела, а подозрения за эти полтора года были предъявлены 89 людям.

И, наконец, в терроризме СБУ подозревала 388 человек, 261 из которых уже предстал перед судом, 23 из которых были осуждены.

Кто ещё в украинских тюрьмах и следственных изоляторах может заинтересовать Россию? За кого Украине согласятся отдать ещё 113 человек, которые отбывают срок или которых удерживают в российских и крымских тюрьмах, и 227 – из тюрем оккупированного российскими гибридными силами Донбасса?

Кого может отдать Украина

Ещё в 2018 году координатор «Медийной инициативы за права человека» Ольга Решетилова составила список людей, которые теоретически могли бы заинтересовать российскую сторону. Многие из них были переданы в ходе недавнего «большого обмена», но многие остались.

Так, среди тех, кто высказывал готовность уехать в Россию, по состоянию на 2018 год были Валерий Гратов, который обвиняется в том, что воевал на Донбассе против украинской армии, Руслан Гаджиев, осуждённый в 2017 году на 15 лет, Олег Доронин, также получивший в 2016 году внушительный срок – 13 лет тюремного заключения. Уже могли отбыть свой срок ещё два россиянина – Евгений Шаталов, который в 2017 году получил 4 года за участие в террористической организации, и Валерий Покусаев – получил тот же срок в 2018 году. Всё так же почти ничего не известно об ещё одном фигуранте списка «Медийной инициативы за права человека», 72-летнем Вячеславе Высоцком, которого обвиняли в шпионаже, россиянине с украинским гражданством. Ещё один россиянин, Владислав Гречин, получил в июле 2019 года 6 лет и 8 месяцев за попытку устроить теракт – свою вину он признал. В 2015 году восьмилетний тюремный срок получил Николай Корчагин – россиянин, который воевал на стороне группировки «ДНР». В 2017-м тюремный срок получил Василий Кусакин – за участие в незаконных воинских формированиях его осудили на 8 лет.

Ещё одного фигуранта старого списка, россиянина Мурата Джимиева суд частично оправдал – в 2017 году уроженец Северной Осетии получил 4 года тюрьмы за незаконное хранение оружия и поджог автомобиля. Попытку устроить теракт в Киеве доказать в суде не удалось. В декабре 2018 года погиб осуждённый за войну на стороне группировки «ЛНР» Валерий Иванов – он должен был отсидеть 12 лет в Дрогобычской колонии. Официальная причина смерти – несчастный случай.

СБУ закрывает информацию о задержанных россиянах – правозащитник

Среди 23 россиян, которым предъявлены подозрения с начала 2018 года, могут быть те, кого будут судить заочно, напоминает Радио Донбасс.Реалии Ольга Решетилова. Например, в январе 2019 года подозрение по 110-й статье Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность Украины) было предъявлено российскому политику Владимиру Жириновскому.

«На протяжении последнего года было несколько сообщений о задержаниях россиян в связи с конфликтом и на Донбассе, и на административной границе с Крымом, и даже в Киеве. Однако наши попытки выяснить, что это за граждане и что с ними происходит дальше, были безуспешными, СБУ закрывает эту информацию», – говорит Решетилова. В спецслужбе всегда утверждают, что разглашение этой информации может повредить обмену.

Правозащитник подчёркивает, что важным из этих людей для Кремля может быть Валерий Гратов, интерес к которому уже проявляли депутаты Госдумы. Когда-то через российские дипломатические каналы Гратова уже освобождали из молдавского СИЗО, добавляет Решетилова. Как сообщил Радио Донбасс.Реалии адвокат Гратова Андрей Каркищенко, судебный процесс уже начался, дело слушается в Одессе.

«Валерий, как и все, писал заявление об обмене, в этой части ничего не менялось. Составлением списка занимается не он и не я, кто их составляет – я могу только догадываться. На данный момент идёт рассмотрение дела по сути, состав инкриминируемых обвинений остался тем же», – сообщил адвокат.

Адвокат Валентин Рыбин, который защищал в украинских судах многих подозреваемых в сепаратизме и терроризме россиян и украинцев, не знает личностей тех россиян, которым СБУ предъявила обвинения.

«Я вам однозначно не назову фамилии этих людей, поскольку я их не знаю. Если я кого-то не защищаю, то значит, я фамилии не знаю. Наверное, есть (те, кто могут заинтересовать российскую сторону – ред.). Не все уехали домой, будем ожидать следующего обмена», – заявил Рыбин Радио Донбасс.Реалии. Из всех возможных претендентов на обмен адвокат сейчас представляет интересы только Руслана Гаджиева.

По мнению Решетиловой, бороться за оставшихся в России политзаключённых будет сложнее – в российских и крымских тюрьмах остались люди с менее известными именами, хотя и не менее тяжёлыми судьбами.

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