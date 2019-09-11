Сущенко планує провести аукціон своїх робіт, щоб зібрати кошти для політв’язнів

Журналіст і колишній політв’язень Роман Сущенко розповів про намір організувати аукціон своїх творів, щоб зібрати кошти для громадян України, які досі утримуються в Росії та анексованому Криму. Про це він розповів 11 вересня на пресконференції в Києві, відповідаючи на питання журналіста Радіо Свобода.

Сущенко розповів, що малював картини в ув’язненні не тільки по пам’яті, а й з листівок та фотографій, які йому надсилали, а також із передплачених видань.

«Коли я вже потрапив до колонії, мені написала листа одна німецька художниця, достатньо успішна, вона підтримує наших політв'язнів, і вона, розуміючи мій голод, цю спрагу на візуальний ряд, почала мені вирізки з різних старовинних журналів надсилати. І я їх використав, безумовно. Крім того, я попросив своїх рідних, у мене велика кількість особистих фотографій з Франції, і вони також роздрукували і надіслали мені. Таким чином я почав творити якісь комбінації, експромт, експерименти, і ви стали свідками. Що вийшло, що не вийшло – судити не мені», – розповів він.

Сущенко також розповів, що планує влаштувати аукціон написаних в тюрмі картин для благодійності, і закликав усіх зацікавлених долучитися.

«З приводу подальшої долі цих робіт – дійсно, в мене є ідея провести благодійний аукціон і кошти відповідно використати для того, щоб підтримати наших політв’язнів і їхні родини, їхніх дітей. З вашою (журналістською – ред.) допомогою, я б хотів звернутися зараз офіційно, що є така ідея, я би просив вас допомогти мені реалізувати, оскільки в мене такого досвіду немає, підказати, можливо, якось дати цю інформацію ширше. Я збираюся також звернутися до бізнесменів, офіційних осіб, політиків, хто готовий приєднатися – будь ласка», – сказав журналіст.

Романа Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії у жовтні 2016 року за звинуваченням у роботі на військову розвідку України. Українські спецслужби це заперечували, а правозахисники назвали справу проти нього політично мотивованою. Сущенку дали 12 років за ґратами.

В ув’язненні Сущенко малював. Його роботи вже демонструвалися на виставках у Ризі, Києві, Брюсселі, Варшаві, Парижі, Кишиневі, заплановані також виставки у Гданську та Страсбурзі.

7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян (серед них – і Роман Сущенко), а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.