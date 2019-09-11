Балух: «Не хочемо, щоб за наше звільнення Україна заплатила національними інтересами»

Колишній український політв’язень Володимир Балух сподівається, що звільнення утримуваних Росією українців не обмежиться першою групою, яка складалася з 35 людей.

«Моє найбільше сподівання, що цим нашим поверненням справжній процес тільки почався. Єдине, чого ми ніколи не хотіли і не хочемо, – щоб за наше звільнення Україна заплатила своїми національними інтересами», – сказав Балух на зустрічі з п’ятим президентом України Петром Порошенком, який відвідав колишнього в’язня в лікарні.

Порошенко назвав Балуха символом незламності і зазначив, що багато лідерів країн-союзників України були солідарні в закликах до Росії звільнити Балуха.

22 червня 2018 року Володимир Балух, який на той час голодував у кримському СІЗО, написав листа Порошенкові. Текст листа опублікував інший колишній в’язень Кремля Ахтем Чийгоз. У відповідь на це Порошенко дякував Балуху за лист і мужність.

7 вересня в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українців, у Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

У ході обміну були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сизонович, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.