«Капкани Кремля»: в Запоріжжі відбулася акція на підтримку політв’язнів

У Запоріжжі 10 вересня відбулася акція на підтримку українських політв’язнів, що утримуються в Росії. В рамках заходу на площі Маяковського було встановлено 86 символічних капканів. Поряд із ними розміщений інформаційний стенд із прізвищами політв’язнів. Також у рамках заходу усі охочі могли написати листа підтримки політв’язням.

«Усі знають хорошу новину, що 11 політв’язнів, 24 моряка вже звільнили. Це чудово, але це лише маленька частинка тих людей, що зараз знаходяться в тюрмах Кремля по зовсім несправедливих, сфабрикованих звинуваченнях. І зараз переважна частина з цього списку, що ми привезли – це кримські татари. Їх переслідують у першу чергу за релігійну приналежність, їхню громадянську активність. Тільки в справі кримських мусульман у нас зараз в’язнями Кремля є 64 людини», – розповіла представниця Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

У рамках акції також відбулася спеціальна пресконференція для ЗМІ. Зокрема, з медіа поспілкувався колишній політв’язень, заступник Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, який поділився своєю історією.

«Стаття, яку мені інкримінували, була ведена в Кримінальний кодекс Російської Федерації, як зміна і доповнення, вже після анексії Криму. В рамках кримінальної справи слідчий надумав проводити судово-психіатричну експертизу. З’ясувавши у адвокатів, що ця експертиза не обов’язкова при даній статті, я від неї відмовився. Потім рішенням суду вирішили все-таки її провести в примусовому порядку. І я в примусовому порядку 21 день провів у психіатричній лікарні у Сімферополі…Сам факт перебування в психіатричній клініці без обмеження контакту з хворими я розцінюю як засіб тиску на психіку, метод тиску на волю людини і як одне велике катування», – розповів Ільмі Умеров.

Запоріжжя – це п’яте місто України, де проводиться акція «В’язні Кремля». Стартувала вона 13 серпня в Одесі. Організатори акції – Українська гельсінська спілка з прав людини, Медійна ініціатива за права людини, Об’єднання родичів в’язнів Кремля, кампанія #SaveOlegSentsov, Кримська правозахисна група, Крим-SOS та інші.

У Росії утримують ще 113 громадян України, 89 із них – це представники кримськотатарського народу, повідомила вранці 10 вересня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією, внаслідок якого до Києва повернулися 24 полонених українських моряків і 11 політв’язнів, зокрема Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення кримськотатарських активістів із російського ув’язнення стане другим етапом українсько-російського обміну.