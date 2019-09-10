Місяці у штрафізоляторі: захист Балуха вимагатиме відшкодування моральних збитків

Торжоцький міжрайонний суд Тверської області Росії 26 вересня має розглянути скаргу сторони захисту звільненого з російського ув'язнення українського активіста з Криму Володимира Балуха через його безперервне перебування в ШІЗО російської колонії.

Про це проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила його адвокат Ольга Дінзе.

«Через те, що Балух відбув з колонії разом з особовою справою, у нас відкладається судове засідання, оскільки виникли якісь перешкоди до розгляду. Я продовжую діяти в цьому напрямку. Наступне судове засідання у нас буде 26 вересня. Я з'ясовуватиму позовні вимоги, в частині відшкодування моральних збитків. Також наполягатиму на розгляді справи в рамках тих матеріалів, які були представлені мною», – розповіла Дінзе.

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Володимира Балуха регулярно відправляли в штрафний ізолятор в російській колонії, де він відбував покарання. Востаннє це відбулося наприкінці липня. До цього Балуха поміщали в ШІЗО, де він провів у цілому близько двох місяців.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією, внаслідок якого до Києва повернулися 24 полонених українських моряків і 11 політв’язнів, зокрема Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення кримськотатарських активістів із російського ув’язнення стане другим етапом українсько-російського обміну.

Як повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, в Росії нині утримують ще 113 громадян України, 89 із них – це представники кримськотатарського народу.