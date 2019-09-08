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08 Вересень 2019, Київ 22:34
Новини | Суспільство

Джемілєв та Чубаров зустрілися зі звільненим кримчанином Балухом

Володимир Балух виходить з літака в аеропорту «Бориспіль», Київ, 7 вересня 2019 року

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Лідер кримськотатарського народу та народний депутат України («Європейська солідарність») Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу кримськотараського народу Рефат Чубаров зустрілися зі звільненим внаслідок обміну утримуваними українським активістом з Криму Володимиром Балухом. Про це Чубаров повідомив 8 вересня у своєму Facebook.

Він уточнив, що назустрічі були також інші члени Меджлісу кримськотатарського народу.

«Радує, що Володимир сповнений сил, життєрадісний і готовий до подальшої боротьби за деокупацію Криму», – розповів Чубаров.

Активіст Володимир Балух зазнавав переслідувань в анексованому Криму з червня 2014 року за свою проукраїнську позицію. В серпні 2017 року його засудили до 3 років і 7 місяців колонії загального режиму за «незаконне зберігання і носіння вогнепальної зброї та боєприпасів», через рік – ще до трьох років нібито за дезорганізацію роботи ізолятора.

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Балух повернувся до України 7 вересня.

У рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців – політв’язнів і військовополонених, до Росії передали 35 її й українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до державної зради.

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За найновішими даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в окупованому нею Криму.

Крім того, за даними Служби безпеки України, ще 227 українців утримують бойовики зі складу російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу.

Зустріч звільнених українців у 18 фото
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Зустріч звільнених українців у 18 фото

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