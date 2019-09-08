Держдеп США закликав Росію звільнити й решту політв’язнів, в тому числі кримських татар

Державний департамент Сполучених Штатів привітав звільнення 35 українських політв’язнів, яких утримували в Росії та в анексованому Криму, але закликав Москву звільнити й інших ув’язнених громадян України. Про це йдеться в повідомленні речниці Державного департаменту Морган Орґатус 8 вересня.

«Ми постійно закликали звільнити 24 членів українських екіпажів, затриманих Росією після нападу на українські судна в Чорному морі біля Керченської протоки в листопаді 2018 року, а також Олега Сенцова та інших політичних в’язнів. Ми вітаємо повідомлення про те, що вони повернулися додому. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх інших українців, включно із представниками кримськотатарської громади, які все ще залишаються несправедливо ув’язненими», – йдеться в заяві Орґатус.

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Також вона закликала до «більш активного діалогу між Росією та Україною», зазначивши, що президент України Володимир Зеленський вже заявив про свою готовність до дипломатичного врегулювання війни на Донбасі.

«Ми підтримуємо зусилля Президента Зеленського і закликаємо Росію виконати всі свої зобов’язання, взяті нею в рамках Мінських угод», – підсумовує речниця Державного департаменту.

У рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців – політв’язнів і військовополонених, до Росії передали 35 її й українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до державної зради.

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За найновішими даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в окупованому нею Криму.

Крім того, за даними Служби безпеки України, ще 227 українців утримують бойовики зі складу російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу.