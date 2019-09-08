Офіційного звернення від Росії не було – Денісова про закриття справ щодо тих, кого обміняли

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що не отримувала від російської колеги жодної офіційної пропозиції про укладення угоди між Україною та Росією щодо припинення кримінального переслідування осіб із «процесу повернення».

«Прочитала про це в новинах. Якщо вона (Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова – ред.) звернеться офіційно і буде це пропонувати, то ми будемо це питання розглядати. Потрібне звернення, адже так можна говорити будь про що. Сьогодні немає ніяких пропозицій», – сказала Денісова в коментарі «BBC News Україна».

Денісова зазначила, що сторони і надалі будуть працювати над тим, аби відбулися наступні звільнення.

8 вересня Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова висловила пропозицію щодо укладення угоди між Україною та Росією щодо осіб, які беруть участь в «процесах із повернення» з метою недопущення їхнього подальшого залучення до кримінальної відповідальності.

7 вересня рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців – політв’язнів і військовополонених, до Росії передали 35 її та українських громадян.

За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в окупованому нею Криму.

Крім того, за даними Служби безпеки України, ще 227 українців утримують бойовики зі складу російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу.