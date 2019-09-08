Москалькова пропонує угоду про закриття справ щодо повернених з-за ґрат із Росії та України

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова висловила пропозицію щодо укладення угоди між Україною та Росією щодо осіб, які беруть участь в «процесах із повернення» з метою недопущення їхнього подальшого залучення до кримінальної відповідальності.

«Важливо провести широку роз’яснювальну роботу про гарантії прав громадян, що беруть участь в процесах з повернення з метою недопущення їхнього подальшого залучення до кримінальної відповідальності в разі бажання переміститися з України в Росію або назад, а також не допустити можливих спекуляцій, пов’язаних зі зверненням у міждержавні судові органи і міжнародні організації під надуманими приводами. Це призводить до необхідності в перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому», – заявила російська омбудсмен 8 вересня.

За її словами, варто напрацювати інструментарій, який би міг правовими засобами вирішити питання про припинення кримінального переслідування осіб, залучених до процесу повернення, «на паритетних засадах».

«Сьогодні в місцях примусового утримання на Україні залишається ще чимало громадян Росії, які потребують допомоги, захисту їхніх прав та охочих повернутися на Батьківщину, тому важливо продовжувати роботу», – додала Москалькова.

7 вересня рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців – політв’язнів і військовополонених, до Росії передали 35 її та українських громадян.

За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в окупованому нею Криму.

Крім того, за даними Служби безпеки України, ще 227 українців утримують бойовики зі складу російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу.