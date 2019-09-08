МЗС Росії назвало обмін сигналом для реалізації «Мінська» і виведення відносин із Україною з «глухого кута»

Міністерство закордонних справ Росії у зв’язку з проведенням обміну утримуваними особами між Україною і Росією 7 вересня заявило, що ця подія дає «позитивний сигнал» для подальших відносин і реалізації Мінських угод.

«Розглядаємо узгоджене взаємне звільнення осіб, які утримуваних на території Росії і України, як позитивний сигнал, за яким мають іти інші важливі кроки з виведення з глухого кута нинішньої ситуації в російсько-українських відносинах і реалізації Мінських угод. Це стало можливим завдяки виконанню домовленостей, досягнутих особисто президентами Росії і України. На відміну від своїх попередників, нова адміністрація В. Зеленського продемонструвала здоровий підхід і готовність до компромісів», – йдеться в повідомленні.

Російські дипломати у заяві сподіваються на «позитивне тло» для роботи в рамках ТКГ і зустрічей «Нормандського формату».

«Людське життя має залишатися абсолютною цінністю, а не бути предметом політичних ігор. Неприпустимо, щоб прості люди, громадяни України, які опинилися волею долі в епіцентрі внутрішньо українського конфлікту, залишалися заручниками амбіцій політичних еліт», – йдеться в заяві.

Російське МЗС вказує, що ключову роль в «нормалізації ситуації» в Україні має зіграти нова українська влада.

«Очевидно, що звичка звинувачувати Росію у всіх бідах України повинна залишитися в минулому… Сподіваємося, що узгоджене взаємне звільнення осіб послужить консолідації всіх здорових політичних сил в Україні навколо ідеї якнайшвидшого завершення кровопролитного конфлікту і нормалізації добросусідських відносин з Росією», – вказано у повідомленні.

7 вересня рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців – політв’язнів і військовополонених, до Росії передали 35 її та українських громадян.

За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в окупованому нею Криму.

Крім того, за даними Служби безпеки України, ще 227 українців утримують бойовики зі складу російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу