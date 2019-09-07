На Заході вітають обмін утримуваними між Україною і Росією і хочуть виконання політичної частини «Мінська»

Керівники й інші чільні посадовці, міністерства і міністри закордонних справ країн Заходу вітають обмін утримуваними між Україною і Росією, що відбувся раніше 7 вересня.

Крім Сполучених Штатів Америки, на цей обмін відгукнулися в багатьох європейських країнах – зокрема, в Німеччині і Франції, що входять до так званого «нормандського формату» переговорів про врегулювання на сході України. Там, зокрема, заявляють про необхідність якнайшвидше почати виконувати політичну частину мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу, не згадуючи про виконання безпекової частини.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель назвала обмін обнадійливою ознакою. За її словами, які оприлюднив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, вона радіє за українських моряків і за Олега Сенцова, які можуть нарешті повернутися додому. «Тепер варто працювати далі з усією силою для виконання мінських домовленостей. Уряд Німеччини готовий до цього», – мовиться в заяві.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, зі свого боку, заявив, що цей обмін «приводить у рух виконання мінських домовленостей». І він звернув увагу на звільнення режисера Олега Сенцова й 24 українських моряків; при цьому звільнення моряків, яке Росія здійснила не безумовно, а в порядку обміну на бажаних для неї осіб, Маас усе одно вважає виконанням із боку Москви рішення Міжнародного трибуналу з морського права, який ухвалив, що їх мають звільнити негайно. «Цей крок… створює добре підґрунтя для нового поступу в «нормандському форматі», додав міністр і заявив: «Ми хочемо допомогти в тому, щоб тепер швидко були запущені й подальші заходи, щоб люди на сході України могли нарешті знову жити в мирі».

У Франції обмін привітав, зокрема, президент Емманюель Макрон. За його словами, які наведені на сайті Єлисейського палацу, це «рішучий крок до відновлення конструктивного діалогу, яке має настати найближчими тижнями». «Франція, разом із Німеччиною, посилить свої зусилля в «нормандському форматі», щоб можна було досягти подальшого поступу і щоб почати виконувати політичну частину мінських домовленостей».

А в окремому твіті президент Франції привітав звільнення в рамках обміну кінорежисера Олега Сенцова, додавши: «Ми завжди були на його боці».

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, вітаючи обмін, назвав його «жестом, що свідчить про бажання Росії і України відновити діалог». «Він є внеском у відновлення довірливої атмосфери між сторонами переговорів у «нормандському форматі». «Франція, разом із Німеччиною, підтримає зусилля обох сторін досягти подальшого конкретного поступу наступними тижнями. Пріоритетом є зміцнення перемир’я, розведення сил і відведення важких озброєнь, розмінування і втілення нагальних гуманітарних заходів на користь населенню Донбасу. Франція також закликає до поступу у виконанні політичних і гуманітарних частин мінських домовленостей, …щоб досягти звільнення всіх в’язнів, пов’язаних із конфліктом», – мовиться в його заяві.

Крім того, заявив міністр, «конфлікт в Україні буде в центрі порядку денного засідання Ради французько-російської співпраці з питань безпеки», яке відбудеться в Москві 9 вересня і в якому візьмуть участь голови МЗС і Міністерства оборони Франції.

У рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців – 11 політв’язнів і 24 військовополонених моряків; до Росії передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до зради Батьківщини.

За повідомленнями, саміт у «нормандському форматі», з участю керівників України, Німеччини, Франції і Росії, міг би відбутися ближчим часом після тривалої перерви. Як повідомляли, президент Росії Володимир Путін висуває до України низку передумов, щоб погодитися на участь у такому саміті. Москва також домагається, щоб Київ почав виконувати політичну частину мінських домовленостей без того, щоб Росія і її гібридні сили на окупованій частині Донбасу виконали безпекову частину. За попередньої влади президента Петра Порошенка Україна твердо стояла на позиції, що виконання політичної частини без попереднього виконання безпекової виключене. Через це Росія припинила «нормандські» переговори, сподіваючись на зміну влади в Україні і на поступливість нової влади.