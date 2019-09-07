США привітали обмін утримуваними між Україною і Росією

Сполучені Штати Америки привітали обмін утримуваними між Україною і Росією, що відбувся раніше 7 вересня.

На обмін відгукнувся, зокрема, президент США Дональд Трамп.

«Росія й Україна щойно обміняли велику кількість в’язнів. Дуже гарна новина, ймовірно, перший велетенський крок до миру. Вітання обом країнам!» – написав він у твітері.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер привітав обмін як такий, що мав би дати поштовх мирному процесові на Донбасі.

«Дуже радий бачити українських моряків, які повернулися додому, і обмін в’язнями між Україною та Росією. Сподіваюсь, що це стане поштовхом для подальшого обміну в’язнями, поновить припинення вогню і прогрес до повного втілення Мінська», – написав він у твітері.

А посольство США в Україні, привітавши звістку про звільнення в’язнів і активізацію діалогу України з Росією, також нагадали, що Росія має припинити свою агресію проти України і звільнити й інших утримуваних за ґратами українців.

«Ми вітаємо звістку про звільнення в’язнів і вітаємо президента Зеленського та його команду з поверненням цих громадян України додому. Ознаки більш активного діалогу між Росією й Україною обнадіюють нас. Президент Зеленський чітко заявив про свою прихильність досягненню дипломатичного вирішення підбурюваного Росією конфлікту на сході України. Ми закликаємо Росію припинити агресію проти України і звільнити багатьох інших українців, які безпідставно залишаються за ґратами в Росії», – мовиться в заяві посольства США.

У рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців – політв’язнів і військовополонених, до Росії передали 35 її й українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до зради Батьківщини.

За найновішими даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в окупованому нею Криму.

Крім того, за даними Служби безпеки України, ще 227 українців утримують бойовики зі складу російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу.