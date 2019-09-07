У діаспорі привітали повернення українських в’язнів із Росії і закликали посилити тиск на Москву

В організаціях української діаспори, зокрема в Північній Америці, привітали 7 вересня повернення з Росії групи українських в’язнів, що відбулося раніше того дня в рамках обміну утримуваними з Росією і закликали посилити міжнародний тиск на Москву для звільнення й інших.

Український конгресовий комітет Америки, що представляє українців у США, привітав як «героїв України» 35 українців, які, як мовиться в його заяві, були незаконно ув’язнені в Росії.

«Ми вітаємо зусилля президента України і всіх, хто невтомно працював задля цього звершення», – мовиться в заяві.

«УККА продовжує закликати до негайного звільнення всіх українських в’язнів, нелегально утримуваних за російськими ґратами», – додали в організації.

«Тільки шляхом невпинного скоординованого міжнародного тиску, включно з посиленням санкцій ЄС і США, можна змусити Росію відповісти за порушення міжнародного права і забратися геть із суверенної території України», – наголосили в УККА.

А в Конгресі українців Канади, привітавши звільнення українських громадян і моряків, додали: «Ми й далі занепокоєні долею багатьох українських політичних в’язнів, яких продовжують незаконно утримувати в російському ув’язненні».

«Незважаючи на нинішній обмін, Росія продовжує вести агресивну війну проти України. КУК закликає Канаду і її союзників домагатися від російської влади негайного звільнення всіх політичних в’язнів із України, які й далі залишаються незаконно ув’язненими в російських в’язницях. Необхідне значне збільшення тиску міжнародної спільноти, зокрема й Канади, на Росію, щоб домогтися свободи для всіх українських політичних в’язнів, яких незаконно ув’язнила Росія», – наголосили в організації.

Раніше 7 вересня в рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців – 11 політв’язнів і 24 військовополонених моряків; до Росії передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, від пов’язаних із тероризмом до зради Батьківщини тощо.