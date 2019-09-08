Родина Сенцова їде до Києва після перетину адмінкордону з анексованим Кримом – Іслямов

Родина звільненого напередодні в рамках обміну українського режисера Олега Сенцова 8 вересня їде до Києва, повідомив на сторінці у Facebook голова громадської організації «Аскер», власник кримськотатрського каналу ATR Ленур Іслямов.

«Сім’я Олега Сенцова благополучно перетнула адмінкордон з окупованим Кримом. Прямують до Києва, обійнятися з сином, батьком, чоловіком», – повідомив Іслямов.

Він розмістив фото, на якому в автомобілі перебувають дружина, мама і молодший син Сенцова.

7 вересня в аеропорту «Бориспіль» Олега Сенцова зустрічала донька Аліна. Пізніше режисер вирушив на огляд медиків.

Український режисер Олег Сенцов, якого називали одним з найвідоміших у світі політичних бранців Кремля, 7 вересня опинився серед 35-ти українців, яких Росія повернула в рамках взаємного з Україною обміну утримуваними особами «35 на 35».

Олег Сенцов був засуджений в Росії на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Свою провину він не визнав. Минулого року режисер 145 днів тримав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів.

У 2016 році Олег Сенцов став лауреатом Шевченківської премії в галузі режисури, а торік йому присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.