Генеральний секретар ООН привітав обмін утримуваними між Україною і Росією й закликав до «подальших дій» 

Генеральний секретар Організації об’єднаних націй Антоніу Ґутерріш привітав обмін утримуваними між Києвом та Москвою і висловив надію на подальше врегулювання війни. Про це йдеться в заяві речника Ґутерріша Стефана Дуджарріка.

«Він (Ґутерріш – ред.) сподівається, що ця важлива гуманітарна подія може послужити позитивним кроком до зміцнення загальної впевненості та посилення сталого та конструктивного діалогу на всіх рівнях з розрахунком на торування шляху до остаточного врегулювання конфлікту у Східній Україні», – йдеться в заяві.

Крім того, Ґутерріш закликав усі причетні сторони «до подальших дій у тому ж дусі, аби забезпечити тривалий імпульс зусиллям, які заради досягнення миру докладають «нормандська четвірка», Тристороння контактна група, ОБСЄ та інші залучені, в тому числі забезпечення сталого припинення вогню, полегшення гуманітарної ситуації вздовж лінії зіткнення та уможливлення прогресу в імплементації Мінських угод».

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У рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців – політв’язнів і військовополонених, до Росії передали 35 її й українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до державної зради.

За найновішими даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в окупованому нею Криму.

Крім того, за даними Служби безпеки України, ще 227 українців утримують бойовики зі складу російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу.