У Ризі презентували малюнки Сущенка, зроблені ним в ув’язнені

9 вересня в Музеї окупації Латвії відкрилася виставка «Мистецтво з-за ґрат», на якій представлені двадцять малюнків українського журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка, незаконно ув’язненого Кремлем у 2016 році і звільненого 7 вересня 2019 року.

Малюнки були зроблені під час його ув’язнення у в’язниці «Лефортово» в Москві. Сущенко використовував лише доступні йому матеріали для малювання – лушпиння цибулі, буряковий сік, чай, пральний порошок та кетчуп.

Відкриваючи виставку голова правління Музею окупації Латвії Валтерс Ноллендорфс зазначив, що малюнки українського журналіста, зроблені ним у в’язниці, свідчать про те, як свобода духу допомагає вижити людині в неволі.

«Ці малюнки подібні до робіт латиського художника Курта Фрідріхсона, який був засланий до Сибіру і там також малював. В контексті свободи, хочу зазначити, що важлива не лише свобода індивідуальна, свобода духу, але й свобода нації. Латишів та українців поєднує те, що обидва народи знають ціну свободи і усвідомлюють, що за неї треба боротися», – зазначив Наллендорф.

Посол України в Латвії Олександр Міщенко наголосив, що під час підготовки виставки у Ризі, Роман Сущенко ще був ув’язнений, на момент презентації він вже на волі.

«Справа Сущенка показує, якщо міжнародна спільнота сильна і єдина, то кожна окупація, кожний полон завершується звільненням. Вона може бути п’ятдесят років, як у Латвії. Ми зараз почали свій відлік часу – шостий рік окупації Криму, але ми віримо, що вона закінчиться», – наголосив український дипломат.

Колега Романа Сущенка, власний кореспондент «Укрінформу» в країнах Балтії Олег Кудрін нагадав, що десятки українських політв’язнів продовжують перебувати в російських в’язницях і закликав присутніх продовжувати боротьбу за їхнє звільнення.

«Я робив розлогі інтерв’ю з Романом Сущенком і спостерігав, як він мінявся за ці майже три роки ув’язнення, як він зростав, можна сказати, вглиб і вгору. Перебування у в’язниці, самозаглиблення взагалі дуже змінює людину. Придивіться до цих малюнків, намагайтеся через них торкнутися його души, ви станете він цього трохи мудрішими і світлішими», – наголосив журналіст.

До присутніх на презентації у Ризі звернулася з відеозверненням дочка Романа Сущенка Юлія Сущенко. Вона подякувала за підтримку і пообіцяла, що незабаром її батько особисто приїде до Латвії. Було також зачитано лист Сущенка відвідувачам презентації виставки.

Виставка організована Посольством України в Латвії спільно з «Товариством підтримки України». Присутні виступили з фотоакцією, вимагаючи звільнення політичних в’язнів Кремля.

Малюнки Романа Сущенка вже демонструвались на виставках у Києві, Брюсселі, Варшаві, Парижі, Кишиневі, заплановані виставки у Гданську та Страсбурзі.

7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян, а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.