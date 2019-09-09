Радіо Свобода Daily: Зустріч звільнених українців. Як це було

Великий обмін

Тридцять п’ятеро «бранців Кремля» повернулися додому. 7 вересня літак із ними приземлився в аеропорту «Бориспіль». Україна визволила 24 військових моряків, взятих у полон Росією у Керченській протоці минулого листопада, а також політв'язнів Кремля – громадян України, засуджених Росією. Серед них: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карп'юк, Павло Гриб та інші.

Серед тих, кого забрала Росія, понад два десятки росіян, які визнали себе військовополоненими і написали листа до президента Росії Володимира Путін із проханням включити їх у списки на обмін. Окрім них, також є громадяни України, звинувачені чи вже засуджені за державну зраду, за «створення терористичної групи» і за колаборацію із проросійськими незаконними збройними угрупованнями та окупаційною владою Криму. Це, зокрема, Володимир Цемах, Валерій Кірсанов, Кирило Вишинський, керівник інформаційного агентства «РИА Новости-Україна», якого підозрюють у поширенні «недостовірної, необ’єктивної, упередженої інформації щодо України.

Як відбувався обмін, читайте в статті. А якщо хочете згадати всі події похвилинно, то ось посилання на наш Живий блог, який ми вели у ті години.

Ми також підготували хроніки ув’язнення, тортур та етапів політв’язнів Євгена Панова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха, Олексія Сизоновича, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Володимира Балуха, Романа Сущенка та Олега Сенцова.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що голова політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук не був залучений до процесу обміну утримуваних громадян між Україною і Росією, і в Росію він їздив за «особистою піар-ініціативою».

На думку журналіста і політичного коментатора Віталія Портникова, попри те, що російське керівництво вело переговори про обмін з президентом України, Путіну дуже важливо підкреслити, що він спілкується про це саме з Медведчуком. Його «Точку зору» на обмін та роль Медведчука в ньому, читайте за посиланням.

Як насправді вивозили Цемаха

Серед в’язнів, які повернулися в рамках обміну в Росію, був Володимир Цемах. Його вважають головним свідком у справі про збиття МН17. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Цемаха допитали перед видачею його до Росії.

Радіо Донбас.Реалії дізналося, що насправді Цемаха вивезли з окупованого Донецька 27, а не 29 червня 2019 року. Разом з українськими спецслужбами операцію провели бійці 74-го окремого розвідбату ЗСУ. Тут – монолог одного з учасників вивезення Володимира Цемаха на підконтрольну Україні територію. На прохання героя ми не називаємо ані його імені, ані позивного.

Епоха Суркіса

4 вересня у Києві на святкування 70-го дня народження давнього соратника Віктора Медведчука і нині народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Григорія Суркіса зібралися представники кількох поколінь української політики, включно з представниками нової влади. Серед гостей були нинішній та колишній голови СБУ, перший помічник президента, три колишні президенти, олігархи та народні депутати. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні – «Епоха Суркіса».

«Єдиний день виборів»

У 85 регіонах Росії відбулися вибори до місцевих органів влади різного рівня. Це ті самі вибори, через недопущення до участі в яких опозиційних кандидатів, у Москві та Санкт-Петербурзі пройшли масштабні протести. В цілому по Росії, як зазначають оглядачі, явка не була високою, а подекуди була нижчою, аніж на попередніх таких виборах. Російська влада провела ці вибори і в окупованому Криму. МЗС України закликало світ не визнавати ці вибори. Як все пройшло та як реагує світ на ці вибори, читайте в матеріалі.

Інтерв'ю з Данилюком

Президент України, голова РНБО Володимир Зеленський добре володіє інформацією в усіх ключових сферах, переконував в інтерв’ю Радіо Свобода секретар цієї Ради Олександр Данилюк. Таким чином він відповів на закиди критиків щодо недосвідченості Зеленського. Данилюк вважає, що з переконливою перемогою Зеленського на виборах в Україні відбувся перезапуск еліт. При цьому секретар РНБО стверджує, що в Україні буде зменшуватися вплив олігархів – зокрема, Ігоря Коломойського. Данилюк зауважив, що зараз йому немає що обговорювати з Коломойським. Також секретар РНБО розповів про переговори з радником президента США Джоном Болтоном, виклав позицію української влади щодо ситуації довкола продажу «Мотор Січі» та повідомив про досягнення «певної згоди» з власниками підприємства Arcelor-Mittal.

Шість новин тижня зі світу науки і технологій

Ким або чим могло виявитися всесвітньо відоме Лох-несське чудовисько, як вчені навчилися вирощувати зубну емаль, чому мережа «Фейсбук» думає «вбити» «вподобайки» – це неповний перелік останніх новин зі світу науки і технологій, які минулого тижня могли пройти повз вас. Наша журналістка зібрала їх для вас в одному тексті.

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