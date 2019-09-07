Шість новин тижня зі світу науки і технологій : таємниця Лох-несського чудовиська, нарощення емалі та інше

Ким або чим могло виявитися всесвітньо відоме Лох-несське чудовисько, як вчені навчилися вирощувати зубну емаль, чому Facebook думає «вбити» «вподобайки» – це неповний перелік останніх новин зі світу науки і технологій, які цього тижня могли пройти повз вас.

Таємниця Лох-несського чудовиська

Лох-Несське чудовисько, яке отримало коротке ім’я Несс – світова знаменитість, існування якої так і не було доведено. Що тільки не говорили про таємничу істоту – що це нащадок динозавра або великий сом.

Насправді, є шанс, що це просто гігантський вугор.

Вчені з Нової Зеландії не шукали чудовисько. Вони просто вирішили створити каталог флори і фауни озера, для чого взяли проби в різних його частинах для вивчення складу ДНК. І нарешті їм вдалося наблизитися до «особи» чудовиська.

Науковці виявили, що великих тварин у цьому озері не було і немає, і динозавром Нессі бути теж не міг. А ким міг – так це гігантським вугрем, ДНК якого «розкидано» по всьому озеру.

Тепер зубну емаль можна наростити

Китайські вчені змогли наростити нову зубну емаль на старій, і при цьому повністю зберегти її структуру. Щоправда, вже завтра у стоматології зробити це вам навряд чи вдасться.

Експерт з Королівського коледжу Лондона Шеріф Ельшаркауі сказав виданню The Guardian, що спочатку вченим доведеться навчитися нарощувати емаль товщиною хоча б в 0,5 мм, що в сотні разів перевершує розмір емалі, яку вони змогли виростити. Тим не менш, це навряд чи займе багато часу, і такий прорив вже дуже скоро може кардинально змінити підхід до лікування зубів.

Facebook може «вбити» лайки

Уявити соцмережі без «вподобайок» непросто, та вже дуже скоро Facebook може почати працювати в «нон-лайк» режимі, щоб користувачі більше ділилися контентом і менше думали над кількістю отриманих «лайків».

В інтерв’ю виданню TechCrunch компанія Facebook підтвердила, що думає над цією опцією. І хоча поки що все перебуває на рівні роздумів, «лайкоманам» варто хвилюватися, бо Facebook – не перша соцмережа, яка про це думає. Instagram вже почав тестувати цю функцію в кількох країнах.

Перший у світі препарат від заїкання

Екопіпам – перший препарат від заїкання успішно протестували на людях вчені з Каліфорнійського університету. Про що повідомив Daily Mail.

Симптоми зменшилися вже протягом кількох тижнів вживання ліків, а темп мовлення підвищився. Скоротилися також періоди заїкання, і при цьому не виявили жодних побічних ефектів.

Поки що препарат й далі тестуватимуть на більшій кількості людей з заїканням, і у разі продовження успіхів – він може стати першим лікарським засобом від заїкання у світі.

Доведено: люди стали надто нетерплячими

Люди більш нетерплячі, ніж будь-коли, і це довели британські соціологи. Якщо веб-сторінка відкривається більше 16 секунд, а світлофор не міняє колір більше 25 секунд, в них може увірватися терпець, показало опитування.

«Звинувачують» опитувані люди сучасні технології, які привчили людей до швидких результатів. Що вже казати про те, якщо офіціант несе каву більше 14 хвилин, йдеться в опитуванні.

$10 млн за розпізнання «діпфейків»

Соцмережа Facebook разом з компанією Microsoft анонсували конкурс з розробки технологій проти «діпфейків» (це надзвичайно реалістичні відео- чи аудіозаписи, створені за допомогою штучного інтелекту, на яких хтось нібито говорить те, що йому «поклали до уст», тобто маніпуляції).

Deepfake Detection Challenge дасть 10 мільйонів доларів переможцю, який зможе «приборкати» «діпфейки», і запустять програму вже у грудні.

Напередодні президентських виборів у США, які мають відбутися у листопаді 2020 року соцмережі опинилися під особливим тиском, і вони мають вирішити загрозу «діпфейків», пояснюють в статті Reuters.