5 новин, які ви могли пропустити зі світу науки і технологій

Технології стрімко розвиваються, і часто останні новини зі світу технологій проходять повз більшість людей. Радіо Свобода зібрало кілька останніх наукових тенденцій, про які варто знати кожному.

1. Ліки від еболи

Два потенційних медичних засоби проти смертельної геморагічної лихорадки ебола показали позитивні результати. Мова йде про два експериментальні препарати – REGN-EB3 від компанії Regeneron та антитіло mAb114. Їх розробили на основі антитіл в організмах людей, які вижили після зараження вірусом.

«Це означає, що у нас є два можливих медикаменти для лікування хвороби, до якої не так давно ми не знали, як підступитися», – пояснив один із керівників клінічних випробовувань Ентоні Фаучі.

Тестували препарат у Конго – країні з найгострішою кризою, спричиненою вірусом ебола. Минулого року там від цієї хвороби померло майже дві тисячі осіб. Вірус характеризується надзвичайно складним перебігом та має високий рівень летальності.

2. Людські органи у тварин

Японський науковець Хіроміцу Накаучі заявив, що уряд Японії дозволив проведення експериментів з метою вирощення людських органів у тваринах. Досліди Накаучі зосереджені на створенні ембріонів тварин, які містять людські клітини.

«Мета науковців – використати тварин щоб виростити повноцінні органи, які можна використовувати в людських медичних лікуваннях», – пояснюють у статті VoA.

Щоправда, такі ідеї вже спричинили критику через етичне питання – адже це може призвести до народження створінь, які поєднуватимуть людські та тваринні гени і може мати непередбачувані наслідки.

3. Поєднання мозку із комп’ютером

Нещодавно всесвітньо відомий підприємець та винахідник Ілон Маск представив свій новий проект – Neuralink. Компанія вже не один рік займалася проектом, який має на меті поєднати мозок людини із комп’ютером, створивши пристрій мікронного розміру, який буде введений в мозок хірургічним шляхом.

За даними американської газети The New York Times, Маск інвестував в компанію близько 100 мільйонів доларів. Винахідник заявив, що компанія випробовувала імплантати на щурах і тестування на людях можуть початись вже в 2020 році.

Щоправда, цю ідею Маска етичні питання теж не оминули. Багато експертів занепокоєні потенційним витоком даних, який може бути пов’язаний із використанням подібних технологій.

4. Huawei представили власну операційну систему

Китайська компанія Huawei представила нову, власну операційну систему, яка замінить систему Android від компанії Google. Нову систему HarmonyOS можна використовувати на різних девайсах, і, за словами Huawei, вона значно відрізняється від Android або Apple. Як пояснила компанія, поки що вони надаватимуть перевагу використанню Android, але у будь-яку мить готові «перемкнутися».

Оглядачі пов’язують такі кроки китайського технологічного гіганта із довготривалим протистоянням компанії з урядом США. Американський президент Дональд Трамп нещодавно підписав розпорядження про заборону американським компаніям використовувати телекомунікаційне обладнання від виробників, що становлять загрозу національній безпеці. Документ одразу назвали націленим саме на Huawei.

5. Роботи звільняють людей

Компанія Amazon протягом кількох місяців випробовувала своїх роботів-кур’єрів поблизу Вашингтона. Зрештою у компанії заявили про розширення проекту також і на інші штати.

Це означає, що нові роботи-скаути можуть автономно доставляти замовлення. Поки що роботів все ще супроводжують люди – аби перевіряти, чи все йде по плану. Проте, експерти звертають увагу, що скоріше за все, вже дуже скоро роботи звільнять тисячі людей, задіяних у такій сфері по всьому світу.