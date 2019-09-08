Росія провела «єдиний день виборів» і в анексованому Криму. ЄС не визнає

У Росії 8 вересня пройшов так званий «єдиний день виборів» до регіональних та місцевих органів, а також депутатів на вакантні місця у Державній Думі Росії. Російська влада провела ці вибори і в окупованому Криму. МЗС України закликало світ не визнавати ці вибори.

У 85 регіонах Росії відбулися вибори до місцевих органів влади різного рівня. Це ті самі вибори, через недопущення до участі в яких опозиційних кандидатів, у Москві та Санкт-Петербурзі пройшли масштабні протести. В цілому по Росії, як зазначають оглядачі, явка не була високою, а подекуди була нижчою, аніж на попередніх таких виборах.

До 18-ї години у Петербурзі явка становила 23,69%, а це нижчий показник , аніж на попередніх подібних виборах. Явка на виборах у міську думу Москви була ще нижчою – 17,2% .

У Москві біля мерії затримали учасницю «Pussy riot» Марію Альохіну, журналіста «Нової газети» Іллю Азара, журналіста «Автозак Live» Максима Кондратьєва, учасницю компанії громадської підтримки фігурантів «справи 27 липня» Машу Черних, координатора проекту «Об'єднані демократи» Тетяну Усманову, а також Вікторію Івлєву. Як повідомляють, когось із затриманих відпустили, а інших відвезли у відділки поліції.

У справі затриманих під час масових акцій 27 липня, коли демонстранти вимагали допустити до участі у виборах опозиційних кандидатів, залишилося десять фігурантів. Спочатку справу порушили за статтею про масові заворушення. Зараз більшість фігурантів звинувачується у застосуванні насильства до представників влади.

Що у Криму?

8 вересня на території анексованого півострова російська окупаційна влада провела «вибори» до нелегітимного парламенту Криму і в місцеві органи влади.

Прокуратура Автономної Республіки Крим закликала жителів півострова не брати участь в цих «виборах».

Офіційний Київ та країни Заходу неодноразово заявляли, що не визнають законності проведення Росією будь-яких виборів в анексованому Криму.

Загалом явка на цього річних нелегітимних виборах у Криму була на 11% меншою, аніж у вересні 2014 року.

ЦВК Росії 8 вересня опублікувало інформацію, згідно з якою, найактивнішими у Криму виявилися жителі Нижньогірського району– 33,37%, Судака – 29,14% і Євпаторії – 28,19%. Найменше людей прийшло на вибори у Сімферопольському районі – 14,76%, Радянському районі – 16,04% і Сакському районі – 20,28%.

У Севастополі на російських виборах до парламенту міста 8 вересня фіксують низьку явку виборців. У першій половині дня прийшли голосувати в основному пенсіонери і військові. В середньому, за попередніми даними рівень активності виборців склав близько 10%.

Представники КПРФ заявили, що зафіксували у Севастополі підвезення виборців на дільниці. Як повідомив кореспонденту Крим.Реалії координатор виборчого штабу КПРФ в Балаклаві Олексій Меркулов, щонайменше на трьох виборчих дільницях у місті спостерігачі зафіксували підвезення людей.

У першу чергу, за словами Меркулова, йдеться про солдатів-строковиків, які не орієнтуються в місті.

«Також ми бачили людей, яких строєм приводили на ділянки. Очевидно, це були теж військові, але одягнені вони були в цивільний одяг», – сказав політик.

Поруч із військовими, передають спостерігачі КПРФ, завжди перебувають начальники, що фіксують кількість тих, хто проголосував на своїх бланках, до змісту яких немає доступу ні у спостерігачів, ні у членів комісій.

«Стежити за військовими завжди було неймовірно важко. Особливо це стосується осіб, які проходять строкову службу. Ситуація не змінилася і зараз. В основному, через військових влада й домагається успіху на виборах», – додав Меркулов.

Публічних коментарів російських правоохоронців і виборчкому Севастополя з приводу заяв представників КПРФ немає. Інші партії не повідомляють про підвезення виборців.

Як реагує світ?

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії з організації і проведення так званих «місцевих виборів» в тимчасово окупованому Криму.

«МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з проведенням Російською Федерацією 8 вересня 2019 року на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь так званих «місцевих виборів» до незаконних інституцій, утворених російською окупаційною адміністрацією… Так звані «місцеві вибори» становлять грубе порушення Конституції та законодавства України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права», – йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

Українські дипломати наголошують, що «результати цього незаконного голосування є юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків».

«Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму особи нестимуть відповідальність, згідно із законодавством України», – йдеться у заяві.

Європейський Союз

У пресслужбі Представництва Європейського Союзу в Україні на запит Крим.Реалії відповіли, що Європейський союз не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.

«Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Тому ми не визнаємо проведення місцевих виборів Росією на Кримському півострові, а також місцевих або національних представників, обраних на території, яка є українською», – сказали в пресслужбі представництва.

МЗС Литви і МЗС Латвії

Заяви про невизнання «виборів» в окупованому Криму зробили глави міністерств закордонних справ Литви і Латвії Лінас Лінкявічюс і Едгарс Ринкевич.

Засуджуємо російську окупацію Криму і порушення міжнародного права



«Литва не визнає сьогоднішні «вибори» у Криму та Севастополі, незаконно анексованих Росією.

Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, і засуджуємо російську окупацію Криму і порушення міжнародного права», – заявив Лінкявічюс.

У свою чергу глава МЗС Латвії підтвердив, що Рига не визнає місцевих виборів, які проводяться незаконно окупованих і анексованих Росією Криму і Севастополі.

«Я підтверджую нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», – зазначив Ринкевич.

Міністерство закордонних справ Республіки Польща вважає нелегальними організовані владою Російської Федерації на території Автономної Республіки Крим в Україні в неділю, 8 вересня, вибори до так званих місцевих органів влади", – йдеться в заяві.

МЗС Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі виступило із комюніке, в якому наголосило, що вважає нелегальними вибори в анексованому Росією Криму.

Дії, які проводить російська влада на території окупованого Криму, Польща вважає нелегальними і результати «виборів



«Польща невпинно підтримує незалежність, суверенність та інтегральну цілісність України. Анексія Криму, української території, Російською Федерацією у березні 2014 року є порушенням міжнародного права, про що наголошено в резолюції Генеральної асамблеї ООН 68/262». Тому «дії, які проводить російська влада на території окупованого Криму, Польща вважає нелегальними і результати «виборів» – недійсними», – мовиться у заяві МЗС Польщі.

МЗС Польщі також вкотре звертає увагу «на погіршення ситуації з прав людини в Криму, обмеження громадянської та релігійної свободи, а також – регулярні нелегальні затримання, які стосуються, передусім, кримських татар».

Польща звертається до міжнародної спільноти із закликом проявляти солідарність «у спротиві щодо тих дій, які реалізує Російська Федерація на анексованому півострові».

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