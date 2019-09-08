МЗС закликає міжнародних партнерів дати принципову оцінку псевдовиборам у Криму

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії з організації і проведення так званих «місцевих виборів» в тимчасово окупованому Криму.

«МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з проведенням Російською Федерацією 8 вересня 2019 року на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь так званих «місцевих виборів» до незаконних інституцій, утворених російською окупаційною адміністрацією… Так звані «місцеві вибори» становлять грубе порушення Конституції та законодавства України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права», – йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

Українські дипломати наголошують, що «результати цього незаконного голосування є юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків».

«Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму особи нестимуть відповідальність, згідно із законодавством України», – йдеться у заяві.

8 вересня на території анексованого Росією півострова проходить «голосування» до російського парламенту Криму і в місцеві органи влади.

Прокуратура Автономної Республіки Крим закликала жителів півострова не брати участь в цих «виборах».

Офіційний Київ та країни Заходу неодноразово заявляли, що не визнають законності проведення Росією будь-яких виборів в анексованому Криму.